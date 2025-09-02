https://news.day.az/society/1777853.html В Лачинском аэропорту будет создан пункт пропуска через госграницу Расширен список количества пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики и мест их расположения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Лачинском аэропорту будет создан пункт пропуска через госграницу
Расширен список количества пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики и мест их расположения.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно документу, в этот перечень добавлен пункт пропуска через государственную границу в международном аэропорту Лачин (Лачинский район, село Горчу).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре