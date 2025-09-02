В Лачинском аэропорту будет создан пункт пропуска через госграницу

Расширен список количества пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики и мест их расположения.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно документу, в этот перечень добавлен пункт пропуска через государственную границу в международном аэропорту Лачин (Лачинский район, село Горчу).