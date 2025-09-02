Дорожная полиция обратилась к велосипедистам

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к велосипедистам.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Рост использования велосипеда в нашей стране как средства экологически чистого транспорта и элементa здорового образа жизни - положительное явление. Однако не следует забывать, что велосипедисты являются равноправными участниками дорожного движения и обязаны соблюдать установленные правила.

Наблюдения последних дней показывают, что нарушение правил некоторыми велосипедистами приводит к неприятным инцидентам, результатом которых становятся травмы, а порой и гибель людей.

Напоминаем, что во время езды на велосипеде недопустимо отпускать руль и разговаривать по телефону. При смене направления движения или повороте на перекрёстке нельзя совершать резкие манёвры - необходимо заранее подать сигнал рукой, чтобы предупредить других участников движения. Кроме того, там, где имеются специальные велосипедные полосы, пользоваться нужно именно ими, а в остальных случаях двигаться следует по правому краю проезжей части.

Помните, что соблюдение правил дорожного движения - самый надёжный способ сохранить свою жизнь".