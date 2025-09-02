Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Вьетнама
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгу, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице дружественному вьетнамскому народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 80-летней годовщины независимости Социалистической Республики Вьетнам.
Сегодня Вьетнам, прошедший большой путь развития, добился весомых достижений и завоевал успехи во всех областях.
Уровень развития основанных на добрых традициях азербайджано-вьетнамских отношений вызывает удовлетворение. Государственный визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама господина То Лама в мае в Азербайджан имеет особое значение с точки зрения развития наших двусторонних отношений. Подписанные в рамках визита документы по ряду направлений, в частности "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам", вывели азербайджано-вьетнамские отношения на более высокий уровень.
В настоящее время имеется большой потенциал для сотрудничества между нашими странами в экономической, торговой, культурной, образовательной, энергетической, транспортной и других областях. Особо хочу отметить основанное на взаимном доверии и поддержке наше плодотворное сотрудничество в рамках международных организаций. Мы намерены и дальше развивать построенные на здоровой основе межгосударственные отношения.
Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия, направленные на укрепление отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества в интересах наших дружественных народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному вьетнамскому народу - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
