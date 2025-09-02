После интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу «Аль-Арабия» в России началась массовая информационная кампания против Азербайджана

Комиссия Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами выступила с заявлением о массовой информационной кампании против Азербайджана, начатой в России после интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Аль-Арабия" (Саудовская Аравия), сообщает Day.Az.

"Комиссия Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами сообщает, что сразу после публикации 27 августа текста интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева саудовскому телеканалу "Аль-Арабия" с территории Российской Федерации стартовала массовая информационная кампания против нашей страны.

В ходе мониторинга было установлено, что основанный на исторических фактах ответ Президента Азербайджана на вопрос ведущего о Зангезурском коридоре был вырван из контекста и представлен российскому читателю в искаженном виде.

Кампания, организованная с целью подогреть антиазербайджанские настроения в российском обществе, проводится посредством телевизионных каналов и новостных сайтов, платформ социальных сетей и имеющих определенную степень влияния радикально настроенных лиц.

Наблюдается широкое использование в кампании также таких платформ, как Facebook, Instagram и X, деятельность которых запрещена и ограничена на территории России, в том числе ботов и профилей в социальных сетях, созданных от имени граждан других стран.

Еще одним примечательным элементом кампании является выбор в качестве средства целевой рекламы азербайджанского сегмента социальных сетей и распространение там идей, угрожающих суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

Следует также отметить, что подобные вызывающие отвращение кампании не оказывают никакого влияния на общественное мнение в Азербайджане. Подобная основанная на ложных фактах деятельность приводит лишь к обострению настроений в российском обществе и необоснованной вражде с соседними государствами. Корни тревожащего Россию синдрома "русофобии" нужно искать в деятельности блогеров "Z".

Комиссия по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами совместно с соответствующими государственными структурами внимательно отслеживает эти недружественные действия против нашего государства и продолжает принимать соответствующие превентивные меры", - говорится в заявлении.