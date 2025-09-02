"Карабах" вышел из переговоров по Самбу Сумано

Переговоры "Карабаха" по трансферу нападающего "Лорьяна" Самбу Сумано, похоже, зашли в тупик.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на инсайдера Руди Галетти, агдамский клуб официально снялся с гонки за 24-летнего сенегальского форварда. По его информации, французский клуб снизил цену до фиксированных 3,5 миллиона евро, однако "Карабах" отказался превышать собственный лимит, ранее предложив 2,5 миллиона плюс 0,5 миллиона бонусами.

Ранее сообщалось, что сам футболист уже согласовал личные условия и был готов перейти в клуб-участник Лиги чемпионов, но разница в оценке сторон оказалась слишком велика. При этом "Лорьян" рассчитывал получить до 4,5 миллиона евро.

Французская пресса ранее писала об интересе к Сумано со стороны "Блэкберна" и называла еще более высокую планку в размере около 6 миллионов евро, что также осложнило переговоры с "Карабахом". Интерес к игроку сохраняет польский "Видзев", но там также не готовы платить запрашиваемую сумму.