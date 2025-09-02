Закир Гасанов во Вьетнаме
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в Социалистической Республике Вьетнам.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
2 сентября генерал-полковник З.Гасанов принял участие в торжественной церемонии, посвящённой 80-летию Августовской революции и Национальному дню Социалистической Республики Вьетнам.
На мероприятии, состоявшемся на площади Бадинь в Ханое с участием государственных лиц, иностранных гостей и граждан, была подчеркнута историческая борьба Вьетнама за независимость и отмечены достижения народа на пути национального единства и социалистического развития.
В рамках церемонии состоялись официальные выступления, представлены литературно-художественные композиции, выступление военного оркестра и различные культурные программы, а также проведён военный парад.
В рамках визита запланированы встречи министра обороны с главой государства и военным руководством Вьетнама.
