Согласно инструкции Министерства здравоохранения, французские больницы должны быть готовы к войне к марту 2026 года.

Как передает Day.Az, Франция готовится к войне, которая начнется через полгода.

Минздрав Франции разослал в региональные органы здравоохранения письма с призывом подготовиться к крупному военному конфликту, который может произойти весной 2026 года.

Согласно посланию ведомства, Франция может стать "тыловой базой" во время масштабного конфликта, который может начаться уже в ближайшие месяцы. Власти потребовали подготовить больницы к приему тысяч раненых французских и иностранных солдат. В минздраве также отметили, что рассматривают возможность создания медицинских центров близ портов и авиагаваней.

Комментируя сведения о рассылке писем с инструкциями, министр здравоохранения Катрин Вотрен не стала отрицать их существование: "Больницы постоянно готовятся к эпидемиям и приёму пациентов. То, что страна готовится к кризисам и оценивает последствия происходящего [в мире], совершенно нормально".