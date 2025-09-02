В августе температура воздуха превысила норму в Азербайджане

В августе 2025 года температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове в течение 28 дней превышала климатическую норму (на 0,2-6,7 градуса), а в течение 3 дней была ниже нормы (на 0,5-0,9 градуса). Среднемесячная температура составила +28,4°С, что на 2,7°С выше климатической нормы.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, в минувшем месяце максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигала +40°С, а в регионах поднималась до +41°С. Минимальная температура была зафиксирована 23 августа в Баку и на Абшероне - +19,9°С (в поселке Маштагa), а в высокогорных районах - 15 августа, когда на Шахдаге было +4,5°С.

"В отдельные дни августа в горных и предгорных районах шли дожди, наблюдались грозы, местами - ливневый характер осадков. В целом по регионам дожди выпадали в течение 16 дней. Наибольшее количество осадков пришлось на зону Балакен-Шеки - 224 мм (303% месячной нормы), а также на Баку и Абшеронский полуостров - 12,8 мм (210% нормы). 7 августа на Шахдаге, а 13 августа в селах Бояхлы, Истису и Чырахлы Кельбаджарского района выпал град" - отметил Махмудов.

Он также добавил, что в некоторые дни августа в связи с ветреной погодой по стране было объявлено 5 "жёлтых" и 1 "оранжевое" предупреждение в соответствии с цветовой шкалой. Максимальная скорость ветра достигала 27 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове и до 22 м/с в регионах.