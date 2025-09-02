https://news.day.az/politics/1777766.html Председатель ПА ОБСЕ приветствует решение о закрытии Минского процесса Председатель ПА ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро приветствовал решение Совета министров ОБСЕ о закрытии Минского процесса после совместного обращения Азербайджана и Армении. Как сообщает Day.Az, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.
Председатель ПА ОБСЕ приветствует решение о закрытии Минского процесса
Председатель ПА ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро приветствовал решение Совета министров ОБСЕ о закрытии Минского процесса после совместного обращения Азербайджана и Армении.
Как сообщает Day.Az, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.
"Основанный на диалоге этот исторический шаг укрепляет путь к устойчивому миру на Южном Кавказе. Мы продолжим поддерживать этот процесс", - говорится в публикации.
Ранее мы сообщали, что 1 сентября 2025 года Министерcкий совет ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.
