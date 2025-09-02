https://news.day.az/society/1777782.html Гражданин Ирака задержан при попытке перейти из Армении в Азербайджан 1 сентября на служебной территории отдельной пограничной дивизии "Губадлы" были выявлены признаки нарушения государственной границы из Армении в Азербайджан.
1 сентября на служебной территории отдельной пограничной дивизии "Губадлы" были выявлены признаки нарушения государственной границы из Армении в Азербайджан.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственной пограничной службы, в ходе оперативно-боевых действий был задержан гражданин Ирака Али Эмад Атталла Бадрави, 2002 года рождения, пересёкший государственную границу.
По факту ведутся оперативно-следственные мероприятия.
