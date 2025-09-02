https://news.day.az/politics/1777856.html Новый посол ЕС прибыла в Азербайджан Новый посол Европейского Союза (ЕС) Марияна Куюнджич прибыла в Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом на запрос АПА сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане.
Дипломат работала представителем Хорватии в Комитете по политическим и безопасности вопросам, занимала другие должности, в том числе, являлась советником Рабочей группы по внешним связям в постпредстве Хорватии при ЕС.
