Лидеры стран БРИКС обсудят торговую политику США

Лидеры государств - членов БРИКС проведут 8 сентября встречу, посвященную торговой политике президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"[Президент Бразилии] Луис Инасиу Лула да Силва в следующий понедельник созывает виртуальную встречу лидеров БРИКС, чтобы обсудить торговую политику Дональда Трампа", - указано в сообщении.

Утверждается, что да Силва хочет во время встречи призвать лидеров стран поддержать принцип многосторонности.

Bloomberg также пишет, что если раньше премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы резко негативно высказывался о введении в отношении США ответных торговых пошлин, то теперь, на фоне разногласий Моди и Трампа, страны БРИКС могут выработать "более существенное решение".