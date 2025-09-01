В самом сердце старинной части Баку – музыка и поэзия под звездным небом

В самом сердце старинной части Баку - Ичеришехер, среди узких улочек и древних камней, прошёл вечер, посвящённый выдающемуся поэту, заслуженному деятелю искусств Алиаге Вахиду (1895-1965). Его творчество вновь ожило в музыке и воспоминаниях, сообщает Day.Az. Вечер был организован Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

О значимости творчества Алиаги Вахида для азербайджанской поэзии тепло говорили заслуженный артист Логман Керимов и заслуженный деятель искусств Агиль Меликов. Их слова стали напоминанием о том, как важно сохранять культурную память, где каждое стихотворение - это отражение души народа.

Актёры Кямран Агабалаев и Сянан Эллаз вдохновенно прочли газели поэта, возвращая слушателей к той искренности и глубине чувств, которыми наполнены строки Вахида. Музыкальное сопровождение в исполнении ханенде Нисбет Седраевой, заслуженного артиста, кяманчиста Тогрула Асадуллаева и тариста Сахавета Мамедова придало вечеру особую, пронзительную красоту - слова и музыка сплелись в единый поэтический узор.

Зрителям также были показаны кадры из художественного фильма "Газелхан" режиссёра Шахмара Алекперова - дань памяти поэта, чьи строки и сегодня звучат живо и современно.

Творческое наследие Алиаги Вахида не теряет своей силы - его поэзия продолжает жить, вдохновлять, учить чувствовать, мыслить. Это не просто поэт - это эпоха, которая по-прежнему звучит в каждом из нас.