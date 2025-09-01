В Казахстане нашли богатое месторождение золота

Казахстан объявил о важном открытии в сфере природных ресурсов: обнаружено 38 новых месторождений полезных ископаемых, включая 19 тонн золота и значительные запасы редкоземельных металлов.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на казахстанские медиа, результаты исследований, опубликованные в журнале Minerals, были получены в первом квартале этого года, передает Day.Az.

Одним из ключевых открытий стало месторождение редкоземельных элементов в геологической зоне "Жана-Казахстан", расположенной в районе Куйрыктиколь Карагандинской области, примерно в 420 км от Астаны.

По оценкам Министерства промышленности и строительства Казахстана, в недрах содержится свыше 20 млн тонн руды, обогащенной элементами, критически важными для производства электромобилей, ветротурбин, электроники и оборонных технологий. Среднее содержание редкоземельных металлов оценивается примерно в 700 гр на тонну.

Если эти данные будут полностью подтверждены, то Казахстан сможет занять третье место в мире по запасам редкоземельных металлов - сразу после Китая и Бразилии.