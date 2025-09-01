Пользователей WhatsApp предупредили

Пользователей мессенджера WhatsApp, принадлежащего корпорации Meta, предупредили об опасных хакерских атаках. По данным портала TechCrunch, киберпреступники взламывают устройства, устанавливая вредоносное программное обеспечение (ПО) без участия самих пользователей, и крадут их данные, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщалось, что в WhatsApp обнаружили уязвимость, позволяющую хакерам взламывать устройства на базе операционной системе iOS и Mac. Уточнялось, что кибератаки относились к типу zero-click - виду кибернападений, не требующему активных действий от пользователя, например, переходов по ссылке или загрузке файлов с вредоносным ПО. TechCrunch сообщил, что из-за этих атак пострадали десятки пользователей мессенджера.

В разговоре с порталом представитель корпорации Meta Маргарет Франклин заявила, что уязвимость, из-за которой на устройства пользователей WhatsApp устанавливали шпионское ПО, удалось устранить. По ее словам, компании известно менее чем о 200 случаях взлома из-за проблем с приложением и операционными системами устройств Apple.