Президент Ильхам Алиев: За последние два года азербайджано-китайские связи вышли на качественно новый уровень

За последние два года наши связи вышли на качественно новый уровень.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.

"Азербайджан и Китай связывают теплые, дружественные отношения и всестороннее стратегическое партнерство. Углубление этих отношений является одним из важных направлений внешней политики Азербайджана", - отметил глава государства. Он назвал подписание в этом году совместного заявления об установлении стратегического партнерства между двумя странами историческим событием, подчеркнув, что это открыло новую страницу в азербайджано-китайских отношениях.