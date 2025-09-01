Объявлены дата начала и регламент чемпионата Азербайджана

Объявлена ​​дата начала сезона 2025/26 в Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпионат стартует 28 сентября.

Согласно регламенту, игры АБЛ состоят из четырех кругов и 20 туров. Игры регулярного чемпионата будут проводиться в группах А и В. Исходя из результатов прошлого сезона, команды будут соревноваться в следующих группах:

Группа А: "Сабах", "Нефтчи", "Шеки", "Абшерон Лайонс", НТД, "Гянджа"

Группа В: "Нахчыван", "Орду", "Серхедчи", "Сумгайыт", "Губа", "Лянкяран"

Главным условием для игр группы А регулярного чемпионата станет участие в них четырех иностранных и одного местного баскетболиста. В играх группы B, включая 15-й тур, на площадке должны быть три иностранных и два местных баскетболиста, а с 16-го тура - ​​четыре иностранных и один местный баскетболист. Помимо клубов, занявших первые три места в группе A по итогам регулярного сезона, в 1/4 финала плей-офф выйдет команда, занявшая первое место в группе B. Команды, занявшие остальные места в группах A и B, встретятся в 1/8 финала плей-офф. Клубы, одержавшие первые две победы на этом этапе, выходят в 1/4 финала. Серии 1/4 финала и полуфинала продлятся до двух побед.

В финальной серии чемпионом АБЛ станет клуб, одержавший три победы.

Отметим, что по итогам чемпионата клубы, занявшие по итогам сезона места в первой восьмерке, со следующего сезона будут играть в первой лиге (АБЛ ), а команды, занявшие 9-12 места, - во второй лиге (АБЛ 2), которая впервые будет организована в баскетбольном мире страны.