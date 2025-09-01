Пакистан рассмотрел возможность восстановления дипотношений с Арменией после согласования с Азербайджаном
Решение Пакистана восстановить дипотношения с Арменией было принято после консультаций с Азербайджаном.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "AnewZ" со ссылкой на дипломатические источники.
Сообщается, что этот шаг Пакистана был предпринят после консультаций с Баку.
Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, в ходе которого стороны договорились рассмотреть возможность установления дипломатических отношений.
Отметим, что Пакистан приостановил отношения с Арменией после начала оккупации азербайджанских территорий и на протяжении всего этого периода неизменно признавал Армению государством-агрессором. Исламабад также сыграл значительную роль в принятии резолюций Совета Безопасности ООН, подтверждающих территориальную целостность Азербайджана.
После встречи лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне состоялись обсуждения с Исламабадом, по итогам которых инициатива была одобрена.
Наблюдатели подчеркнули AnewZ, что это событие следует рассматривать как часть более широкой мирной повестки Азербайджана и как прямой результат Вашингтонских соглашений.
