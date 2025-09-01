Решения ОБСЕ, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утратили силу

Все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, признаны утратившими силу и недействительными.

Как сообщает Day.Az, эта информация отражена в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана о прекращении деятельности Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

"Таким образом, все государства-участники ОБСЕ официально признали, что созданные ранее институты для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта утратили необходимость в новых условиях, возникших после его разрешения, и формализовали их закрытие", - говорится в заявлении.