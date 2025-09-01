Сильный снегопад застал врасплох жителей Венесуэлы

В Венесуэле сильный снегопад застал врасплох жителей горного штата Мерида.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По сообщениям местных СМИ, в регионе резко понизилась температура, что привело к образованию снежного покрова, затруднившего передвижение транспорта и туристов.

Некоторые дороги оказались заблокированы, а власти призвали воздержаться от поездок в высокогорные районы до стабилизации погодных условий.

Местные жители и путешественники активно делятся кадрами заснеженных пейзажей в соцсетях.