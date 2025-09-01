https://news.day.az/world/1777539.html Сильный снегопад застал врасплох жителей Венесуэлы - ВИДЕО В Венесуэле сильный снегопад застал врасплох жителей горного штата Мерида. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По сообщениям местных СМИ, в регионе резко понизилась температура, что привело к образованию снежного покрова, затруднившего передвижение транспорта и туристов.
Сильный снегопад застал врасплох жителей Венесуэлы - ВИДЕО
В Венесуэле сильный снегопад застал врасплох жителей горного штата Мерида.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По сообщениям местных СМИ, в регионе резко понизилась температура, что привело к образованию снежного покрова, затруднившего передвижение транспорта и туристов.
Некоторые дороги оказались заблокированы, а власти призвали воздержаться от поездок в высокогорные районы до стабилизации погодных условий.
Местные жители и путешественники активно делятся кадрами заснеженных пейзажей в соцсетях.
