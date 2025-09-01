Садыр Жапаров о глобальном значении ШОС как трансрегионального объединения

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах Евразийского пространства, но и на глобальном уровне.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе своего выступления на саммите "ШОС плюс", проходящем под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию", передает Day.Az.

В своем выступлении Жапаров отметил, что путь, пройденный ШОС почти за два с половиной десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу этого объединения.



"С каждым годом в рамках ШОС появляются новые идеи и инициативы; повестка дня наполняется новыми направлениями, что открывает перед нами целый ряд возможностей для дальнейшего наращивания потенциала взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Президент.



Он отметил, что организация также успешно справляется с задачей по защите государств-членов от угрозы трех сил зла - терроризма, сепаратизма и экстремизма.



Жапаров также подчеркнул, что подписанный в 2007 году Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве заложил основу для перехода государств-членов ШОС на новый уровень взаимодействия.



По его словам, сегодня создаются условия для качественного рывка, прежде всего, в торгово-экономической сфере, которая должна стать стержнем сотрудничества.



Жапаров обозначил особый потенциал таких направлений, как "зеленая" энергетика и цифровая экономика, при этом взаимодействие охватывает широкий спектр областей - от науки и инвестиций до культуры, молодежных обменов и здравоохранения.

Он указал, что, учитывая динамичное развитие экономик государств ШОС, наблюдателей и партнеров, важно вырабатывать согласованные механизмы сопряжения усилий.

"Расширение формата до "ШОС плюс" позволяет нашей Организации увеличить масштаб и финансирование проектов, а также способствовать экономической интеграции большого числа стран, в том числе создавая международную транспортную сеть с центром в Центральной Азии. Таким образом, в проектах государств-членов ШОС могут участвовать как страны-наблюдатели и партнеры по диалогу, так и страны, не входящие в Организацию, что способствует диалогу между Азией и Европой", - отметил Жапаров.