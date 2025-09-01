Разработаны нейроны, почти не отличимые от настоящих

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта и систем машинного обучения повышает спрос на более производительное и энергоэффективное оборудование. Значительного прорыва в этом направлении добились ученые Фуданьского университета в Китае - они разработали новый тип искусственного нейрона, который точнее имитирует адаптивность биологических клеток мозга.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в престижном журнале Nature Electronics.

Новый нейрон сочетает в себе ультратонкий полупроводниковый монослой дисульфида молибдена (MoS₂) и динамическую память с произвольным доступом (DRAM).

По словам специалистов, эта нейроморфная технология более точно воспроизводит процессы синаптической пластичности - усиление или ослабление связей между нейронами, что особенно важно для создания энергоэффективных систем искусственного интеллекта, включая модели компьютерного зрения и распознавания изображений.

"Напряжение в ячейках динамической памяти может моделировать мембранный потенциал нейрона, что позволяет имитировать процессы внутренней пластичности. Более того, система способна адаптироваться к изменению уровня освещенности, как это происходит в человеческой зрительной системе при дневном и ночном зрении", - отметили исследователи.

Чтобы проверить возможности новой технологии, ученые объединили несколько искусственных нейронов в матрицу 3×3. Система успешно адаптировалась к разным условиям освещения, а затем была протестирована на модели распознавания изображений, показав высокую эффективность.

Разработчики уверены, что их технология станет основой для создания новых вычислительных систем, вдохновленных природными процессами, и позволит вывести искусственные нейросети на новый уровень развития.