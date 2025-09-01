Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею создания Банка развития ШОС в ходе своего выступления на саммите "ШОС плюс", проходящем под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан активно участвует во всех процессах, направленных на активизацию финансового, экономического, инвестиционного, технологического сотрудничества в формате ШОС.

"Поддерживаем создание Банка развития ШОС как полезного финансового института, нацеленного на развитие экономик стран - участниц Организации. Казахстан готов и далее всесторонне содействовать укреплению региональной взаимосвязанности. Считаем, что пристальное внимание следует уделить дальнейшему развитию и сопряжению таких масштабных проектов, как "Один пояс, один путь" с Евразийским экономическим союзом, а также транспортных маршрутов "Север - Юг" и Средний коридор", - отметил он.

По мнению Президента Токаева, особую актуальность приобрела задача выработки общих правил и этических стандартов применения технологий искусственного интеллекта. В этой связи он поддержал создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта со штаб-квартирой в Шанхае.