ATV подготовил репортаж по случаю 30-летия АМИ Trend

Азербайджанский телеканал ATV подготовил репортаж, посвященный 30-летию АМИ Trend.

В репортаже говорится, что информационное агентство Trend, созданное в Азербайджане в 1995 году, является одним из ведущих поставщиков новостей на Южном Кавказе и в Каспийском регионе, а также в Центральной Азии.

"Агентство международной информации Trend имеет постоянных корреспондентов в Азербайджане, Грузии, Иране, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, а также в ряде европейских стран. Желаем агентству широкой аудитории и успехов в его неутомимой деятельности, всегда представляющего своим читателям оперативную, объективную и беспристрастную информацию в эпоху широкомасштабной информационной войны", - говорится в репортаже телеканала.

Отметим, что информационное агентство Trend было основано в 1995 году и за прошедший период стало одной из ведущих медиа-структур Азербайджана. Агентство получило доступ к широкой аудитории как внутри страны, так и в международном информационном пространстве, публикуя новости на азербайджанском, русском и английском языках. Trend сегодня выделяется не только оперативными новостями в сфере экономики, политики, общества, культуры и спорта, но и аналитическими материалами. Агентство продолжает успешно функционировать как один из основных и достоверных источников информации в стране и регионе.

Подробнее в видеоматериале: