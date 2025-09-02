Flightradar о том, что произошло с самолетом фон дер Ляйен

Веб-сервис Flightradar в соцсети Х опроверг информацию о сбое в работе системы GPS у самолета, на борту которого была глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Рейс с Урсулой фон дер Ляйен на борту передавал хорошее качество [сигнала] от взлета до посадки", - сообщили представители сервиса, который позволяет в режиме реального времени отслеживать самолеты.

По данным Flightradar, единственное, что произошло с рейсом - самолет приземлился на 9 минут позже положенного времени. По расписанию полет должен был занять 1 час 48 минут, однако продлился 1 час 57 минут.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что самолет с главой ЕК на борту был вынужден приземлиться в болгарском аэропорту Пловдив без системы GPS.