В Австрии высказались о возможном вступлении страны в НАТО
Тема вступления в НАТО для Австрии вообще не стоит, нейтралитет республики не подлежит сомнению.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью телеканалу ORF заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.
"Мы - нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема НАТО для нас вообще не стоит. Эта угроза меня удивила", - сказал он.
27 июля глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер допустила, что ее страна может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО якобы из-за агрессивной политики России. По ее словам, нейтральный статус не обеспечит защиту страны.
