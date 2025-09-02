В Австрии высказались о возможном вступлении страны в НАТО

Тема вступления в НАТО для Австрии вообще не стоит, нейтралитет республики не подлежит сомнению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью телеканалу ORF заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

"Мы - нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема НАТО для нас вообще не стоит. Эта угроза меня удивила", - сказал он.

27 июля глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер допустила, что ее страна может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО якобы из-за агрессивной политики России. По ее словам, нейтральный статус не обеспечит защиту страны.