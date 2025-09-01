Во Франции собираются отправить в отставку Макрона

Левая партия "Непокорившаяся Франция" планирует через день после голосования о доверии нынешнему правительству выдвинуть в парламент инициативу об отставке французского президента Эммануэля Макрона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявила в соцсети X глава парламентской фракции партии Матильда Пано.

Напомним, голосование о доверии кабмину назначено на понедельник, 8 сентября.

"Восьмого сентября мы заставим [премьер-министра Франции Франсуа] Байру уйти. Девятого сентября мы выдвинем предложение об отрешении от власти президента республики [Эммануэля Макрона]", - говорится в сообщении.

По словам Пано, после победы левой партии на парламентских выборах в 2024 году нынешний президент отказался назначить премьер-министром их кандидата.