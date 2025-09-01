1 сентября 2025 года АМИ Trend отмечает важный рубеж - 30-летие со дня основания. За эти годы Trend прошел путь от небольшой редакции до одного из ведущих и авторитетных мультиязычных агентств региона, освещающих ключевые события Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона. Благодаря профессионализму и конкурентоспособности коллектива агентство завоевало признание среди политиков, дипломатов и деловых кругов по всему миру. Следующий шаг АМИ Trend - работа на европейских и азиатских медиарынках. В Турции и странах Европы уже созданы необходимые платформы, опираясь на которые, агентство намерено создать конкуренцию СМИ этих регионов.

ИАА "Вестник Кавказа" поздравил АМИ Trend по случаю 30-летия агентства. В связи с этим на сайте агентства был опубликован материал про деятельность АМИ Trend.

"Агентство международной информации Trend сегодня отмечает юбилей - ему исполнилось 30 лет. За эти десятилетия АМИ Trend прошло путь от местного издания до авторитетного регионального информагентства.

Сегодня, 1 сентября, Агентство международной информации Trend (Азербайджан) празднует свое тридцатилетие.

Начав свой путь с местной журналистики, Trend, благодаря следованию собственной стратегии, а также высокопрофессиональной работе всех его сотрудников, превратился из молодого СМИ в уважаемое региональное информагентство, способное конкурировать на равных и на международном уровне.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года именно АМИ Trend было признано самым цитируемым в мире СМИ региона по данным крупнейшей независимой мониторинговой платформы "Медиалогии". По ее же оценкам АМИ Trend стало лидером по качеству и объемам освещения прошедшей в Баку в ноябре 2024 года Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

Особо стоит отметить роль генерального директора Trend Ильгара Гусейнова. Благодаря его усилиям АМИ Trend сумело стать первоклассным международным информационным агентством, известным как в Европе, так и в регионе, на постсоветском пространстве. Оно хорошо известно и вызывает уважение во многих странах, в том числе в Турции и Иране, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Беларуси и, конечно, в России.

Агентство Trend известно тем, что работающие в нем высокопрофессиональные специалисты дают максимально объективную информацию, с уважением относятся к другим странам, отсекают провокационную информацию, тщательно проверяют материал, сами создают новости, непрестанно заботятся об улучшении качества работы Trend. Более того, материалы АМИ Trend доступны на трех языках - русском, азербайджанском и английском. Благодаря всему этому многие обращаются за объективной информацией именно к Trend.

Стоит отметить, что между информационно-аналитическим агентством "Вестник Кавказа" и Агентством международной информации Trend действует соглашение о сотрудничестве в области информации, которое было подписано почти 15 лет назад. Нельзя не испытывать гордости за таких партнеров, как АМИ Trend. "Вестник Кавказа" будет рад продолжать плодотворное сотрудничество

ИАА "Вестник Кавказа" поздравляет АМИ Trend с 30-летним юбилеем! Желаем дальнейшего процветания и развития, творческих высот и профессиональных успехов!", - говорится в материале.