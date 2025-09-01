Руководство ОБСЕ приветствовало роспуск Минского процесса

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу приветствуют принятие решения Совета министров о завершении Минского процесса и связанных с ним структур в ответ на совместное обращение Армении и Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Хочу еще раз поздравить Армению и Азербайджан с достижением исторических договоренностей о мире и нормализации отношений, а также с решением начать их скорейшую реализацию. Я незамедлительно отреагировал на их совместное обращение и хотел бы выразить искреннюю признательность сторонам за их плодотворное сотрудничество в этом процессе", - заявил министр Валтонен.

Она отметила, что хотела бы воздать должное государствам-участникам за их дух сотрудничества в достижении этого консенсуса.

"Это историческое событие, которое подчеркивает, чего может достичь дипломатия, даже после десятилетий конфликта и недоверия. Оно демонстрирует, что соглашение возможно при наличии общей решимости сторон найти общий язык", - заявил в свою очередь Генеральный секретарь Синирлиоглу.

Действующий председатель ОБСЕ и Генеральный секретарь ОБСЕ подтвердили свою непоколебимую приверженность поддержке усилий, направленных на установление прочного мира и стабильности в Армении, Азербайджане и регионе в целом.

Ранее мы сообщали, что 1 сентября 2025 года Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.