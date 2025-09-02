https://news.day.az/world/1777665.html Правительство США начнёт операцию против мигрантов в Чикаго Администрация США на этой неделе начнёт операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго. Как передаёт Day.Az со ссылкой на источники CNN, для этого в город будут направлены бронемашины, агенты Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), а также подразделения Национальной гвардии.
Администрация США на этой неделе начнёт операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на источники CNN, для этого в город будут направлены бронемашины, агенты Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), а также подразделения Национальной гвардии.
Губернатор штата Иллинойс Джей Притцкер назвал это военным вторжением.
