Китай запустил крупнейшую в мире МВЭ

Китай запустил крупнейшую в мире оффшорную (морскую) ветровую электростанцию.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Китай установил оффшорную ветровую электростанцию мощностью 26 мегаватт, которая по мощности и диаметру ротора является крупнейшей в мире.

После подключения к сети она сможет ежегодно производить 100 миллионов киловатт-часов электроэнергии - достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 55 000 домов.