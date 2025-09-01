https://news.day.az/world/1777493.html Китай запустил крупнейшую в мире МВЭ - ВИДЕО Китай запустил крупнейшую в мире оффшорную (морскую) ветровую электростанцию. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Китай установил оффшорную ветровую электростанцию мощностью 26 мегаватт, которая по мощности и диаметру ротора является крупнейшей в мире.
Китай установил оффшорную ветровую электростанцию мощностью 26 мегаватт, которая по мощности и диаметру ротора является крупнейшей в мире.
После подключения к сети она сможет ежегодно производить 100 миллионов киловатт-часов электроэнергии - достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 55 000 домов.
