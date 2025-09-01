Над Колумбией заметили НЛО

Видео двух необычных сфер в небе над крупным колумбийским городом Медельин заполонило южноамериканский сегмент соцсетей в последние дни лета

Как передает Day.Az, видео сняты 28 августа и с пятницы потянулись сообщения в СМИ со ссылкой на местные научных институтов о подлинности видео.

Мнения в соцсетях разделились - от дронов с обвесом или метеозондов, до НЛО. Отмечается, что похожие сферы очень часто попадают на видео именно в Южной и Центральной Америки последние годы, хотя в этом году их наблюдали и снимали во всему миру от австралийского Брисбена до Йоханнесбурга в ЮАР, и даже в Белграде и нашем Улан-Удэ.