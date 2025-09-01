Apple впервые начала продавать со скидкой необязательный гаджет для iPad

Компания Apple впервые с момента запуска в мае 2024 года начала предлагать свой новейший стилус Apple Pencil Pro со скидкой в официальном онлайн-магазине восстановленных продуктов. Это событие знаменует собой необычно быстрое появление относительно нового аксессуара в программе перепродажи Apple.

Как передает Day.Az, об этом пишет MacRumors.

Сертифицированный восстановленный Apple Pencil Pro доступен со скидкой примерно 15% по сравнению с новым устройством, что является стандартной практикой для восстановленных продуктов Apple.

На данный момент восстановленные Apple Pencil Pro уже доступны в Австралии, Бельгии, Китае, Германии, Ирландии, Италии, Японии, Нидерландах, Польше, Сингапуре, Испании, Швейцарии и Великобритании. Однако устройство пока не появилось в США, Канаде, Франции, Новой Зеландии и ряде других стран, где Apple напрямую продает восстановленные продукты.

Ожидается, что при появлении в США восстановленный Apple Pencil Pro будет стоить около $109 (примерно 8 800 руб. по курсу на 1 сентября 2025 года, - "Газета.Ru"), тогда как цена нового составляет $129 (около 10 400 руб.).

Apple заверяет, что все восстановленные продукты находятся в состоянии, близком к новому. Компания утверждает, что каждое устройство проходит "полное функциональное тестирование", а любые обнаруженные дефектные модули заменяются. Кроме того, все восстановленные продукты подвергаются "тщательной очистке и проверке" перед повторной упаковкой.

Apple Pencil Pro оснащен рядом ключевых функций, таких как возможность сжатия стилуса для вызова палитры инструментов, встроенный гироскоп, позволяющий пользователям вращать аксессуар для точного контроля над фигурными ручками и кистями, тактильная отдача для определенных действий и поддержка функции "Найти мой".

Стилус является необязательным аксессуаром для iPad. Конкретно модель Pencil Pro совместима с iPad Pro с чипом M4, iPad Air с чипом M2 или новее, а также с iPad mini с чипом A17 Pro.