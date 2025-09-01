В обновлении Windows не нашли ничего нового

Обновление Windows 11 25H2 не принесет на персональные компьютеры (ПК) новых функций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Windows Central.

Публичная версия апдейта 25H2 для Windows 11 должна выйти в ближайшие недели - обновление заменит версию 24H2. Бета-версия новой прошивки уже доступна для участников программы бета-тестирования. Журналисты выяснили, что в 25H2 не будет нововведений - они изучили техническую документацию и не нашли упоминания новых функций.

Более того, специалисты выяснили, что после установки Windows 11 25H2 из системы пропадают две функции - PowerShell 2.0 и командная строка инструментария управления Windows (WMIC). Однако их отсутствие вряд ли должно повлиять на широкий круг пользователей ОС от Microsoft.

В материале говорится, что положительный момент того, что новых функций в обновлении Windows 11 нет, заключается в ускоренной и упрощенной установке апдейта. "Для установки обновления потребуется всего одна перезагрузка, а сам процесс займет всего несколько минут", - подчеркнули авторы. Также между 24H2 и 25H2 не должно быть проблем с точки зрения совместимости.

В заключение авторы Windows Central предсказали, что версия 25H2 появится в конце сентября или начале октября. Однако можно не спешить с ее установкой, так как версия 24H2 будет получать поддержку до октября 2026 года.