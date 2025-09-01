https://news.day.az/officialchronicle/1777596.html Первая леди Мехрибан Алиева совершила прогулку на лодке вместе с супругами глав государств и правительств, участвующих во встрече в формате «ШОС плюс» - ФОТО 1 сентября Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Арзу Алиева вместе с Первой леди Китайской Народной Республики Пэн Лиюань и супругами глав государств и правительств, участвующих во встрече в формате «ШОС плюс», совершили прогулку на лодке по реке Хайхэ в китайском городе Тяньцзинь.
