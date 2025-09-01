АМИ Trend всегда занимало решительную и принципиальную позицию

1 сентября 2025 года АМИ Trend отмечает важный рубеж - 30-летие со дня основания. За эти годы Trend прошел путь от небольшой редакции до одного из ведущих и авторитетных мультиязычных агентств региона, освещающих ключевые события Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона. Благодаря профессионализму и конкурентоспособности коллектива агентство завоевало признание среди политиков, дипломатов и деловых кругов по всему миру. Следующий шаг АМИ Trend - работа на европейских и азиатских медиарынках. В Турции и странах Европы уже созданы необходимые платформы, опираясь на которые, агентство намерено создать конкуренцию СМИ этих регионов.

Народный писатель, секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев поделился своими мыслями в связи с 30-летием Trend, передает Day.Az.

Он отметил, что Trend всегда занимал отличающуюся, решительную и принципиальную позицию.

"Поздравляю Агентство международной информации Trend с 30-летием и желаю успехов в деятельности. Trend всегда занимал самостоятельную, решительную и принципиальную позицию. Уверен, что агентство и впредь будет работать во благо нашего Азербайджана и народа.

Trend также играет огромную роль в доведении азербайджанских новостей до мира. В частности, основными целями Trend являются связи с ведущими европейскими медиа-структурами, доведение до читателей реалий Азербайджана в Каспийском регионе, Южном Кавказе, Центральной Азии и других международных платформах. Желаю коллективу новых успехов в этом славном деле. С юбилеем!", - сказал Ч.Абдуллаев.