АМИ Trend способствует формированию глобального видения Азербайджана

1 сентября 2025 года АМИ Trend отмечает важный рубеж - 30-летие со дня основания. За эти годы Trend прошел путь от небольшой редакции до одного из ведущих и авторитетных мультиязычных агентств региона, освещающих ключевые события Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона. Благодаря профессионализму и конкурентоспособности коллектива агентство завоевало признание среди политиков, дипломатов и деловых кругов по всему миру. Следующий шаг АМИ Trend - работа на европейских и азиатских медиарынках. В Турции и странах Европы уже созданы необходимые платформы, опираясь на которые, агентство намерено создать конкуренцию СМИ этих регионов.

Своими впечатлениями о сотрудничестве с агентством и деятельности Trend поделился Генеральный секретарь Европейского альянса информационных агентств (EANA) Александру Гибой.

"За три десятилетия своей деятельности Trend стал надежным источником новостей об Азербайджане для всего мира, профессионально и самоотверженно работая для своей аудитории", - сказал он.

По его словам, за 30 лет работы АМИ Trend внес значимый вклад в формирование понимания страны и широкого региона в целом.

"По случаю 30-летия агентства хочу выразить самые теплые поздравления всей команде. Отдельная благодарность Ильгару Гусейнову, директору АМИ Trend, за его неизменное стремление к профессионализму, благодаря которому агентство заняло одну из ведущих позиций в медиапространстве Азербайджана.

Пусть новые десятилетия принесут агентству Trend еще больше успехов, инноваций и международного признания, укрепляя его роль как в Азербайджане, так и на мировой информационной арене", - подытожил генсек EANA.