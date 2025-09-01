Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Израилем

В январе-июле этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Израилем составил 33 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, это на 1,1 миллиарда долларов США или в 34 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчетном периоде торговые операции с Израилем составили 0,11% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

В январе-июле текущего года экспорт из Азербайджана в Израиль составил 16,3 миллиона долларов. Это на 1,1 миллиарда долларов США или в 69 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время импорт из Израиля в Азербайджан в январе-июле 2025 года составил 16,7 миллиона долларов, что на миллион долларов США или на 5,7% меньше в годовом выражении.

Отметим, что в январе-июле 2025 года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на сумму 28,8 миллиарда долларов США. Это на 7,25% больше, чем за тот же период прошлого года. На экспорт пришлось 15,2 миллиарда долларов, а на импорт - 13,6 миллиарда долларов. Таким образом, в годовом выражении экспорт снизился на 5,4%, тогда как импорт вырос на 26,1%.

В итоге положительное сальдо внешней торговли составило 1,6 миллиарда долларов, что в 3,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.