Сеул прекращает пропагандистское вещание в рамках мер по деэскалации с КНДР

Министерство национальной обороны Южной Кореи приостановило вещание пропагандистской радиостанции "Голос свободы", предназначенной для жителей Северной Кореи. Эта мера направлена на снижение напряженности в отношениях с Пхеньяном.

Как передает Day.Az, вещание радиостанции прекратилось впервые за 15 лет с начала работы после затопления южнокорейского военного корабля "Чхонан" в 2010 году.

Радиостанция "Голос свободы" использовалась Южной Кореей в качестве одного из инструментов психологической войны с Северной Кореей, пишет агентство Reuters.

Две Кореи формально остаются в состоянии войны, поскольку конфликт 1950-1953 годов завершился перемирием, а не мирным договором.

Вскоре после вступления Президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в должность в июне его администрация отключила пропагандистские передачи на границе с критикой Северной Кореи в попытке возобновить зашедший в тупик диалог со своим соседом.

Ли пообещал предпринять дальнейшие шаги по снижению напряженности в отношениях с Северной Кореей и предложил организовать встречу Президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына для установления мира. Однако Северная Корея пока отвергает предложения Президента Южной Кореи.