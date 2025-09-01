В Тяньцзине начал работу ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества

В китайском городе Тяньцзинь начал работу ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В масштабном мероприятии принимают участие лидеры 21 страны и представители более чем 10 международных организаций. В рамках саммита ожидается принятие государствами-членами ключевых документов, в том числе стратегии развития организации на ближайшие 10 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, организация была учреждена в 2001 году в Шанхае при участии Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана. Полноправными участниками ШОС являются 10 стран: Россия, Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В настоящее время Афганистан и Монголия обладают статусом наблюдателя в организации, а Азербайджан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Армения, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка - статусом партнера по диалогу.

Цель ШОС заключается в обеспечении стабильности и безопасности в регионе, развитии экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. Встречи глав государств - членов организации проводятся ежегодно с 2002 года. Всего состоялось 23 саммита ШОС.

Азербайджан, активно участвующий в международных и региональных организациях, в последние годы также расширяет сотрудничество с ШОС. Решение о предоставлении Азербайджану статуса партнера по диалогу было принято в июле 2015 года на саммите организации в Уфе. Сферы существующего взаимодействия закреплены в меморандуме, подписанном сторонами в 2016 году. За истекший период Азербайджан принимал активное участие в различных мероприятиях в рамках ШОС.