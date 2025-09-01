https://news.day.az/economy/1777444.html Страны ШОС выступили за участие Ирана в работе Межбанковского объединения Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за ускорение решения вопроса о подключении уполномоченного банка Исламской Республики Иран к работе Межбанковского объединения (МБО).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств-членов, состоявшегося 1 сентября в городе Тяньцзине.
Они также подчеркнули важную роль МБО, которое за двадцать лет деятельности стало востребованным механизмом в финансовой сфере.
