Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Словакии
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Словацкой Республики Петеру Пеллегрини, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны - Днем Конституции.
Дружественные и партнерские отношения, связывающие наши страны и народы, важны для нас. Нынешняя динамика развития азербайджано-словацких связей вызывает удовлетворение. Особо хотел бы отметить успешное сотрудничество в энергетическом секторе, являющемся одним из приоритетных направлений нашего партнерства.
Сегодня имеются хорошие возможности для расширения азербайджано-словацкого сотрудничества в ряде сфер и наполнения его новым содержанием. Уверен, что, используя в полной мере этот потенциал и имеющиеся возможности, мы совместными усилиями сможем добиться развития наших дружественных отношений и дальнейшего углубления взаимодействия.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Словакии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
