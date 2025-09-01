В Гяндже начался запуск обратного отсчета III Игр стран СНГ

В Гяндже состоялась официальная церемония запуска обратного отсчета III Игр стран СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Операционной компании "Бакинское городское кольцо" сообщили, что в мероприятии принял участие заместитель председателя Организационного комитета Игр, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. В выступлениях было отмечено, что проведение такого значимого спортивного события в Азербайджане является важным событием в спортивной и культурной жизни страны.

Министр Фарид Гаибов призвал жителей Гянджи активно поддерживать спортсменов во время Игр. "До начала Игр остается менее месяца. Как известно, спорт является одним из приоритетных направлений государственной политики в Азербайджане. Наша страна уже принимала различные мультиспортивные соревнования. Однако впервые такое крупное спортивное мероприятие пройдет в регионах. В Гяндже будут организованы церемонии открытия и закрытия, а также соревнования в ряде видов спорта", - сказал он.

В рамках церемонии широкой общественности были представлены официальные талисманы III Игр стран СНГ - Бебир и Лейла. Самым примечательным моментом мероприятия стал запуск часов обратного отсчета.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

III Игры стран СНГ пройдут 28 сентября - 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе.