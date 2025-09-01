Президент Ильхам Алиев: Азербайджан полон решимости расширять сотрудничество с братским Узбекистаном

Мы полны решимости совместными усилиями и дальше расширять наше сотрудничество с братским Узбекистаном, которое день ото дня наполняется новым содержанием, в частности, в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транспортно-логистической сферах. Благоприятную почву для этого создает существующий высокий уровень взаимопонимания, веры и доверия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

Поздравив от своего имени и от имени народа Азербайджана Шавката Мирзиёева и узбекский народ, глава государства отметил: "Как братская страна, мы испытываем чувство радости оттого, что сегодня являемся свидетелями стремительного и всестороннего развития Вашей страны на основе определенной Вами новой стратегии Узбекистана, ее прогресса во всех сферах, роста экономической мощи, укрепления авторитета и позиций на мировой арене. Все достижения Узбекистана - результат Вашей многогранной деятельности, дальновидной политики, достойного служения Родине и народу".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджано-узбекские отношения наглядно отражают в себе добрые традиции братских связей, сформировавшихся между нашими народами, разделяющими общие историю, язык, культуру.

Отметив, что в нынешнем динамичном развитии наших межгосударственных отношений по восходящей линии важную роль играют взаимные визиты и встречи на высшем уровне, Президент Азербайджана добавил: "Ваш государственный визит в Азербайджан в июле еще раз подтвердил союзнический характер двусторонних отношений. Уверен, что достигнутые нами важные договоренности по будущим направлениям деятельности азербайджано-узбекских связей, ряд подписанных документов в различных областях, в частности, по диверсификации экономического партнерства, будут способствовать расширению сферы охвата нашего сотрудничества, дальнейшему укреплению и углублению союзнических отношений".

Президент Ильхам Алиев также выразил уверенность, что азербайджано-узбекское братство и впредь будет играть важную роль в реализации всех совместных инициатив, послужит развитию двух стран и благополучию их народов.