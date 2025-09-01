Президент Казахстана предложил создать офис ШОС при МФЦА для поддержки инвестпроектов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Офис Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) при Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА) для сопровождения перспективных инвестпроектов и консолидации деятельности юридических, консалтинговых и финансовых компаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с этом предложением Токаев выступил на заседании Совета глав государств - членов ШОС.

Он также отметил, что наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, является критически важным аспектом. В этой связи Казахстан поддерживает практические действия ШОС, направленные на развитие свободной и справедливой международной торговли, выступает против применения инструментов санкционного давления.

"С момента образования ШОС вклад наших стран в мировой ВВП увеличился в два раза, достигнув 30%. Внушительный рост демонстрирует внутрирегиональная торговля, объем которой по итогам 2024 года составил свыше 650 миллиардов долларов. Товарооборот Казахстана со странами ШОС также стабильно растет, в прошлом году его объем приблизился к 70 миллиардам долларов. Казахстан поддерживает инициативу Китая о создании Банка развития ШОС и готов принять участие в реализации этого перспективного проекта", - добавил Касым-Жомарт Токаев.