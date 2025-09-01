МВД опубликовало кадры аварий из-за невнимательности на дорогах

Невнимательность за рулем приводит к тяжелым авариям.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

"Наблюдения показывают, что невнимательность и безответственность водителей за рулем становятся причиной серьёзных дорожно-транспортных происшествий, наносят ущерб самим водителям, другим участникам движения, а также дорожной инфраструктуре. Подобные аварии чаще всего происходят из-за невнимательности при перестроении, несоответствия скорости интенсивности движения. В результате, особенно на улицах и проспектах с большим потоком машин, возникают пробки и затрудняется движение.

Центр интеллектуального управления транспортом обращается к водителям с призывом: каждый, кто садится за руль, должен быть внимателен на дорогах, соблюдать требования дорожных знаков, правильно выбирать скорость и полосу движения, чтобы избежать аварий в случае возможных препятствий. Кроме того, при вынужденной остановке из-за технической неисправности водитель обязан отвести автомобиль за пределы проезжей части, включить аварийные огни и установить специальный знак. Не будем забывать: чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия, необходимо быть внимательным и ответственным на дороге и соблюдать правила", - отмечается в обращении.