Анн Буайон покинула Азербайджан в связи с завершением дипмисии

Посол Франции Анн Буайон покинула Азербайджан.

Как передает Day.Az, публикацией об этом дипломат поделилась в социальных сетях.

"В завершение своей миссии я прощаюсь с фантастической командой. Желаю новому послу Софи Лагут успехов в служении отношениям между Францией и Азербайджаном, а также в продвижении мира и сотрудничества в регионе", - подчеркнула Анн Буайон.

Отметим, дипломатическая миссия Анн Буайон в Азербайджане завершена. Софи Лагут назначена новым послом Франции в Азербайджане.