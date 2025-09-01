https://news.day.az/world/1777434.html Анн Буайон покинула Азербайджан в связи с завершением дипмисии Посол Франции Анн Буайон покинула Азербайджан. Как передает Day.Az, публикацией об этом дипломат поделилась в социальных сетях. "В завершение своей миссии я прощаюсь с фантастической командой.
Анн Буайон покинула Азербайджан в связи с завершением дипмисии
Посол Франции Анн Буайон покинула Азербайджан.
Как передает Day.Az, публикацией об этом дипломат поделилась в социальных сетях.
"В завершение своей миссии я прощаюсь с фантастической командой. Желаю новому послу Софи Лагут успехов в служении отношениям между Францией и Азербайджаном, а также в продвижении мира и сотрудничества в регионе", - подчеркнула Анн Буайон.
Отметим, дипломатическая миссия Анн Буайон в Азербайджане завершена. Софи Лагут назначена новым послом Франции в Азербайджане.
