https://news.day.az/politics/1777511.html Азербайджан выразил соболезнования Афганистану Министерство иностранных дел Азербайджана выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Афганистане. Как сообщает Day.Az, об этом внешнеполитическое ведомство заявило на своей странице в "Х". "Мы глубоко опечалены новостью о разрушительном землетрясении в Афганистане.
Азербайджан выразил соболезнования Афганистану
Министерство иностранных дел Азербайджана выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Афганистане.
Как сообщает Day.Az, об этом внешнеполитическое ведомство заявило на своей странице в "Х".
"Мы глубоко опечалены новостью о разрушительном землетрясении в Афганистане. От всей души выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот трудный час мы рядом с народом Афганистана", - говорится в сообщении.
Отметим, что число погибших в результате мощного землетрясения в Афганистане достигло 622 человек, еще 1 500 получили ранения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре