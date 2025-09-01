Азербайджан выразил соболезнования Афганистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Афганистане.

Как сообщает Day.Az, об этом внешнеполитическое ведомство заявило на своей странице в "Х".

"Мы глубоко опечалены новостью о разрушительном землетрясении в Афганистане. От всей души выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот трудный час мы рядом с народом Афганистана", - говорится в сообщении.

Отметим, что число погибших в результате мощного землетрясения в Афганистане достигло 622 человек, еще 1 500 получили ранения.