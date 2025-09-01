Си Цзиньпин призвал государства ШОС к сближению посредством гуманитарных обменов

Входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) страны должны посредством гуманитарных обменов становиться ближе друг к другу посредством гуманитарных обменов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Как передает Day.Az, об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Лидер Китая подчеркнул, что государства - члены ШОС должны учиться друг у друга посредством культурных обменов и оказывать мощную поддержку экономическому сотрудничеству, работая сообща над созданием "сада цивилизаций," где процветают самосовершенствование, взаимная выгода и гармоничное сосуществование.

По словам Си Цзиньпина, Евразийский континент взрастил древние цивилизации, стал движущей силой интеграции Востока и Запада и движущей силой прогресса человечества. Народы всех стран всегда делились ресурсами и учились сильным сторонам друг друга, чтобы преодолеть свои слабости.