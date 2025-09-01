В Израиле захотели поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил поместить шведскую экоактивистку Грету Тунберг в тюрьму для террористов, если она попытается прорвать блокаду сектора Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщает израильское издание Israel Hayom.
Согласно публикации, Бен-Гвир представит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стратегию, предполагающую не депортацию, а жесткие меры в отношении активистов.
"Задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов", - указывается в предложении министра.
План предусматривает содержание задержанных без телевидения и радио, с ограниченным питанием и длительным сроком заключения. Также предлагается конфисковать суда "Флотилии свободы" и передать их израильским правоохранительным органам.
Тунберг ранее заявляла о намерении присоединиться к акции по прорыву морской блокады сектора Газа.
